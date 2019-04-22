YSK, İstanbul seçiminin iptal talebini görüşmeye başladı!

YSK, AKP'nin İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebini gündemine aldı.
Pazartesi, 22 Nisan 2019 13:41

Yüksek Seçim Kurulu, AKP'nin İstanbul seçiminin iptali talebini görüşmeye başladı.

 