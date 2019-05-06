YSK İstanbul kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat gibi açıklamalarından sonra YSK seçim kararını bu hafta açıklayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren YSK, AKP ve MHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazları bu hafta karara bağlayacak.

AKP'nin oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddiası YSK tarafından bir süredir inceleniyor.

İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK'nin talebi sonrası hazırladıkları raporu Kurula ulaştırırken, YSK'nın kararını bu hafta açıklaması bekleniyor.