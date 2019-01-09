YSK, EMEP’in başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, Emek Partisi’nin yerel seçimlere katılamayacağı yönünde verdiği karara yapılan itirazı da reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, Emek Partisi’nin yerel seçimlere katılamayacağı yönünde verdiği karara yapılan itirazı reddetti.

Konuya ilişkin Emek Partisi Genel Merkezi adına açıklama yapılarak karara tepki gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Partimizin hukuki durumunu incelemeye gerek bile duymayan YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasaya aykırı yorumlayarak tuttuğu kayıtlarını esas almıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yasayı keyfi biçimde yorumlayarak ‘bir ilçe veya ile yönetim kurulu atandığında orada 45 gün içinde kongre yapılmazsa örgüt kurulmuş olmaz’ kararı vermiştir. Oysa yasa hükmüne göre bir ilçe veya ile yönetim kurulu atandığında orada bir örgüt kurulmuş olacağı yönündedir. Eğer il ya da ilçe örgütü örgüt 45 gün içinde kongresini yapmamışsa münfesih olur. Bu durumda ya üst yönetim yeni yönetim atar ve örgüt yeniden kurulmuş olur ya da yeni yönetim atanmaz ve o il veya ilçede örgüt olmaz. Son 3-4 yıla kadar sistem buna göre işletilirken, son yıllarda kurulmuş il ve ilçe kuruluşlarımız yasaya aykırı bir uygulama ile örgütlenmiş kabul edilmemektedir.

Partimizi ve seçmenlerini cezalandıran bu Anayasaya ve yasaya aykırı, antidemokratik tutumla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yasal itiraz ve başvurularımız da devam edecek ve er geç demokrasi kazanacaktır."