YSK 'Binali Yıldırım' talebini reddetti

Avukat Sedat Vural, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak Binali Yıldırım’ın istifa zorunluluğunun bulunup bulunmadığına ilişkin ilke kararı verilmesini isterken, YSK adaylık sürecinin başlamadığını belirterek talebi reddetti.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak TBMM Başkanlığından istifa etmeyen Binali Yıldırım için ilke kararı verilmesi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılmıştı.

Avukat Sedat Vural tarafından yapılan başvuruda, Binali Yıldırım’ın halen yürütmekte olduğu TBMM Başkanlığından Anayasa ve yasal hükümler karşısında istifa zorunluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda ilke kararı verilmesi talep etmişti.

Vural'ın talebini görüşen YSK, adaylık sürecinin henüz resmen başlamadığını belirterek, ilke kararı talebini reddetti.

Aynı YSK, 2014 seçimlerinde bakanların belediye başkan adayı olması durumunda görevlerinden istifa etmelerine gerek olmadığı yönünde bir ilke kararına imza atmıştı.