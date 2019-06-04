YSK Başkanvekili'nden torpil açıklaması: Üzerimden YSK'nın yıpratılması amaçlanıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Erhan Çiftçi, kardeşlerine torpil uygulanmasına ilişkin 'Maddi olaylar çarpıtılarak seçiminin yenilenmesi kararı kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır' açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Erhan Çiftçi, ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin, Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde mesleki deneyimiyle ilişkili olmamasına karşın, Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çiftçi, "Ben Başkanvekiliyken ağabeyim başmüfettiş yapıldı, aslında tenzilirütbe oldu. Dolayısıyla benim konumumla ağabeyimin görevlendirilmesi arasında bir ilişki yoktur" diye konuştu.

Basında yer alan kardeşi Orhan Çiftçi ile ilgili haberleri de yalanlayan Çiftçi, Orhan Çiftçi'nin Mayıs 2018'de Kırklareli Valisi iken merkeze çekildiğini söyledi.

Çiftçi, "Maddi olaylar çarpıtılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararda kullandığım oy nedeniyle benim üzerimden YSK'nin yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu tür haberlere itibar edilmemeli, YSK gibi anayasal yargı kurumlarının yıpratılmasına izin verilmemelidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesine karar veren YSK üyelerinden biri olan Erhan Çiftçi'nin ağabeyi Ayhan Çiftçi'nin, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından üst düzey bir mevkiye atandığı ortaya çıkmıştı.