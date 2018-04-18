YSK Başkanı'ndan 'İyi Parti' sorusuna yanıt

YSK Başkanı Sadi Güven, İyi Parti'nin seçime katılımıyla ilgili soruyu yanıtladı.

YSK Başkanı Sadi Güven erken seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

YSK Başkanı şunları söyledi:

"2 seçimi birlikte yapacağız. En az 2 seçim için hazır malzememiz olur. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam."

İYİ PARTİ SORUSUNA YANIT

Güven, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı husus siyasi partiler kanununda yazıldır. YSK olarak hangi partilerin seçime katılma hakkı olduğuna inceleme sonucunda karar vereceğiz."