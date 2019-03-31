YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi.

Güven, "Bugün Malatya'da meydana gelen üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe seçim kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da öyle olacaktır" ifadelerini kullandı.