YSK Başkanı'ndan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili konuşarak "Güzel bir seçim sonuçlandırdık" dedi.

Güven konuşmasında şunları söyledi:

"Sonuçlar bize geldiği zaman eş zamanlı olarak siyasi partilerimizle paylaşıyorum. Dün de sandıkları siyasi partileri paylaştık. Yüzde 99.91’i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık.

Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız."