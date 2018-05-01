YSK Başkanı'ndan 100 bin imza açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, '100 bin imza toplarız ama YSK'nin altyapısı var mı' şeklinde sorular olduğunun belirtilmesi üzerine 'Bizim altyapımız kesinlikle var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza konusunda “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler” dedi.

YSK çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadi Güven, “100 bin imza toplarız ama YSK’nin altyapısı yeterli mi” şeklinde sorular olduğunun belirtilmesi üzerine “Bizim altyapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifler bulunulduğunda herkese imzasını aldıktan sonra bir örneğini vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimiz saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız. Adaylar istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanına sahip olacaklar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler. Yurtdışı ilçe seçim kuruluna da yurtdışı seçmenler gelip imza verecekler” diye konuştu.