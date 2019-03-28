YSK Başkanı Sadi Güven'den 'tuhaf' mükerrer oy açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 'Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi' dedi.

Neredeyse her seçimde polisler ve sandık görevlileri üzerinden mükerrer oy kullanımı tespitleri ve şikayetleri gündeme gelirken, YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugüne kadarki seçimlerle ilgili mükerrer seçmen, mükerrer oy kullanma, fazladan oy kullanma diye bir itiraz gelmedi" dedi.

Güven, "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık. Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu" diye konuştu.

Güven, sandığın başındaki 7 kişiden, başkan ve memur üyenin dışındaki 5 kişinin, o ilçede, son milletvekili seçiminde en çok oyu alan siyasi partilerin temsilcileri olduğunu dile getirdi.

Güven, bu kişilerin sandık başlarında görev yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu: