YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama: Benden her dosya için haber beklemeyin

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına gelen itirazlara ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

"Seçimin bitmesinin ardından YSK'nın yargıya ilişkin görevi başladı, şu anda yaptığımız da bu" diyen Güven, "Kurul önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama benden her dosya için haber beklemeyin, bunu söylemeyeceğim. Bunu diğer siyasi partilerden alabilirsiniz ama benden detay bilgi istemeyin, daha önceki seçimlerde de vermedim, şimdi de vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.