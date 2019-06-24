YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, ''Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. İmamoğlu yüzde 54.21 Yıldırım yüzde 44.99 Gökçınar yüzde 0.55 Yücel yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Güven, itiraz sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı: Salı günü saat 15:00'e kadar itiraz hakkı var. İlçe Seçim Kurulu'muz bunu inceleyerek Perşembe günü 17:00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kurulu'nun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün, onun kararından sonra YSK'ye üç gün içinde itiraz hakkı var.