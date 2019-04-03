YSK Başkanı Sadi Güven: Bunlar tamamen yasal süreçler

YSK Başkanı Sadi Güven yeniden sayım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un 8 ilçesinde tekrar sayım kararı alınmasına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven bir açıklama yaptı. "Bunlar tamamen yasal süreçlerdir" diyen Sadi Güven, çoğunlukla geçersiz oyların sayıldığını belirtti. Açıklamadan satır başları şöyle: