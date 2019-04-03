YSK Başkanı Sadi Güven: Bunlar tamamen yasal süreçler

YSK Başkanı Sadi Güven yeniden sayım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çarşamba, 03 Nisan 2019 10:33

İstanbul'un 8 ilçesinde tekrar sayım kararı alınmasına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven bir açıklama yaptı. "Bunlar tamamen yasal süreçlerdir" diyen Sadi Güven, çoğunlukla geçersiz oyların sayıldığını belirtti. Açıklamadan satır başları şöyle: 

  • İstanbul'da bize gelen dosyaya göre 8 ilçede yeniden sayım kararı alınmıştır ve bu ilçelerin bazıları sayıma başlamıştır. Tekrar sayım işlemine ilişkin itirazlarda bulunulmuş ancak karışıklık olacağından ötürü sayıma başlamış olan yerlerin devam etmesine karar verilmiştir. 
  • Yeniden sayım ilk kez yapılan bir şey değil. Bunlar tamamen yasal süreçlerdir. Söz konusu ilçeler İstanbul'da olduğu için bu kadar dikkat çekmiş olabilir. 