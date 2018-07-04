YSK Başkanı kesin seçim sonuçlarını açıklıyor

YSK Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını açıklıyor. Güven saat 18.30'da mazbatayı TBMM Başkanına teslim edeceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıklıyor.

Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Değerli basın mensupları, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi sonuçlanmıştır. Seçim akşamı sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün ise yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştık.

'ŞU ANDAN İTİBAREN VATANDAŞLARIMIZ GÖREBİLECEKLER'

Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye sandık sonuç tutanaklarını, taranmış örneklerini görebileceklerdir. Yine vatandaşlarımız sayım döküm cetvelini, ilçe seçim kurulunun tuttuğu birleştirme tutanaklarını da görebileceklerdir.

Seçimde halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere eğitim programı düzenledik.

Saat 18.30'da TBMM Başkanı'na mazbatayı takdim edeceğim.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İyi Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

Adayların oy oranları şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan %52,59

Muharrem İnce %30,64

Selahattin Demirtaş %8,40

Meral Akşener %7,29

Temel Karamollaoğlu %0,89

Doğu Perinçek %0,20"