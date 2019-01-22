YSK Başkanı Güven'den 'sahte' ve 'ölü' seçmen açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıkladı.

Güven, 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısının 56 bin 49 olduğunu açıklarken, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" iddiasında bulundu.

"Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü" diyen Güven, Suriyeli seçmen iddialarına ilişkin ise, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz" ifadelerini kullandı.