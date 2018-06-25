YSK Başkanı: Erdoğan'ın salt çoğunluğu aldığı anlaşılmaktadır

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığını söyledi ancak bir oran vermedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada "Sonuçların 97,7'si alınmıştır. Bu sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır" dedi.

Güven barajı geçen siyasi partilerle ilgili "Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10 barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP olarak belirlenmiştir" dedi.

Seçim sonuçlarının sadece siyasi partilerle paylaşılmadığını, 2014'ten beri YSK'nin internet sitesinden vatandaşların incelemesine tabi tutulduğunu söyleyen Güven "Bu dünyada ilk ve tektir. 2014'ten bu yana kadar bunların değiştirilmesi yönünde bize bir itiraz gelmemiştir" diye konuştu.

SEÇSİS'te vatandaş portalının geçici olarak durdurulduğunu, birkaç gün sonra açılacağını söyleyen Güven, "Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyoruz" dedi.