YSK Başkanı: En az iki seçimlik malzememizi hazırladık

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Güven, erken seçim iddialarına ilişkin kurumun hazırlıklarını soran gazetecilere "En az iki seçimlik malzememizi hazırladık" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını bugün 17.00'de açıklamayı planladıklarını söyledi.

Güven, "İtirazları sonuçlandırırsak 17'den sonra açıklayacağız" diye konuştu. Erken seçim iddiaları için YSK'nin hazırlıkları sorulan Güven, "En az iki seçimlik malzememizi hazırladık" dedi.

YSK Başkanı Güven, kurumun binasını önünde gazetecilere yaptığı açıklamada olağanüstü bir durum olmazsa seçim sonuçlarını bugün açıklayacaklarını bildirdi.

Güven, gazetecilerin erken yerel seçimle ilgili sorusuna ise “Bizim iki seçimlik hazırlığımız var ancak erken seçim kararı bizim değil siyasi iradenin işi” diyerek yanıt verdi.