YSK Başkanı 'boşa çene çalıyoruz' diye AGİT heyetiyle görüşmedi

Türkiye’ye 24 Haziran seçimleri için gelen AGİT gözlemci heyeti, görüşmeler kapsamında Yüksek Seçim Kurulu’na gitti ancak YSK Başkanı ve 6 üye, heyetle görüşmedi.

24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye'ye gelen AGİT gözlemci heyeti, YSK'yı da ziyaret etti. Ancak YSK Başkanı ve 6 üye, “Boşa çene yoruyoruz” diyerek heyetle görüşmeye katılmadı. AGİT heyeti sadece YSK’nin sandık birleştirme kararına karşı oy kullanan dört üye ile görüşebildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 24 Haziran seçimlerini izlemek üzere Türkiye’ye gözlemci olarak gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ( AGİT ) heyeti, seçim güvenliğiyle ilgili görüşmek istediği Yüksek Seçim Kurulu’nun ( YSK ) Başkanı Sadi Güven ve 6 üyesitarafından boykot edildi. AGİT gözlemci heyeti, sadece sandık taşıma kararına muhalefet eden 4 YSK üyesiyle görüşebildi. Bu görüşmede AGİT üyeleri, 19 ilde 144 bin seçmenin taşınması kararı, mühürsüz oyların geçerli sayılması, SEÇSİS sisteminin güvenirliliği ile YSK kararlarına yargı yolunun kapalı olmasını gündeme getirdi ve endişelerini ifade etti.