YSK Başkanı 165 kişi ile uğraşırken bu usulsüzlüklere göz yumuluyor...

YSK Başkanı Sadi Güven, gündeme gelen binlerce 'hayali seçmen' iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, sadece 165 kişi hakkında inceleme yaptıklarını söyledi. Güven, 'Biz Yüksek Seçim Kurulu olarak seçmen listelerini seçmen kütüğünden alıyoruz. Şüphelendiğimiz 165 kişi hakkında inceleme yapılması hakkında başvuruda bulunduk' dedi. Oysa ortaya çıkan usulsüzlüklerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

CNN TÜRK'te yayımlanan Gece Görüşü programına katılan YSK Başkanı Sadi Güven, hayali seçmen haberleri ve seçmen kaydırmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ortaya çıkan haberleri "algı operasyonu" olarak niteleyen Güven, "Biz Yüksek Seçim Kurulu olarak seçmen listelerini seçmen kütüğünden alıyoruz. Şüphelendiğimiz 165 kişi hakkında inceleme yapılması hakkında başvuruda bulunduk. 30-40 kişi hakkında inceleme sürüyor, ayrıca ölenlerin kayıtları kapatıldı. Hayali seçmen olmaz, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla herkes 1 kez kaydolunur. Biz listeleri partilere veriyoruz, itiraz gelmedi. Her seçimde algı operasyonu oluyor" dedi.

SADECE 165 KİŞİ Mİ?

YSK Başkanı Güven, 165 kişiden şüphelendiklerini belirtirken, ortaya atılan iddialar ve yapılan incelemeler bunun çok ötesinde bir durum olduğunu gösteriyor.

CHP'nin YSK listelerinde yaptığı incelemelere ilişkin yapılan açıklamada, 1854 yılında doğumlu 165 yaşındaki Ayşe Ekici adlı bir kişinin ilk kez oy kullanacağı belirtilirken, soyadları olmayan 148 yaşındaki Ayşe ve 149 yaşındaki Zülfü isimli kişilerin de listede yer aldığı ifade edilmişti.

YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında olan 6 bin 389 seçmen olduğunu belirlenirken, 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmının 120 ve üstü yaş grubunda olduğu anlaşılmıştı.

Ortaya çıkan usulsüzlüklerden sadece bir bölümünden kısa başlıklar şöyle:

ÇANKIRI'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

İlçelerde yaşanan seçmen değişikliği analizlerinde Türkiye genelinde en çok değişimin yaşandığı yer Çankırı’nın Orta ilçesi oldu. İlçede 24 Haziran’da 8 bin 379 seçmen varken, YSK’nin 4 Ocak’ta askıya çıkardığı listede seçmen sayısı 16 bin 401’e çıktığı belirlendi. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde Çankırı’nın Orta ilçesinde yüzde 95,74 oranında bir artış yaşandı. Yeni gelen seçmenin 222’si ilk kez oy kullanacaklardan oluşurken, 4 bin 440’ı İstanbul’dan, 3 bin 177’si Ankara’dan gelenler oluşturdu.

'EN BÜYÜK SAHTE SEÇMEN OLAYI...'

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar'da tespit edilen sahte seçmenlere ilişkin geçtiğimiz gün açıklamada bulundu.

Aytaç açıklamasında, "Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nufüsuna kayıtlı çok sayıda seçmen, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar'a seçmen kaydırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

SİİRT'TE 6 BİN SEÇMENİN KAYDI SİLİNDİ

Siirt'te HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmenin kaydı silindi, aynı mahallelere çok sayıda asker ve polis kaydı eklendi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Başika Kampı’nda görev yapan askerlerin dahi kentte seçmen olarak kayıtlarının yapıldığını belirtirken, seçmen kayıtların silinmesinin, merkez Barış Mahallesi’nde 1314, Bahçelievler Mahallesi’nde 755, Afetevleri Mahallesi’nde ise 401 olmak üzere 20 mahallede gerçekleştiği kaydedildi. Kayıtların silindiği mahallelerde HDP’nin oy oranlarının yüzde 80 ve 90’a çıktığı yerler olduğu belirtilirken, HDP'li yetkililer, seçmen kayıtlarının kontrol edilmesi için halka çağrılarda bulunuyor.

ŞIRNAK'TA 'ŞIRNAKLI' OLMAYAN BİNLERCE 'YENİ' SEÇMEN

Şırnak merkezde, askıya çıkan seçmen listelerine göre 6 ay içinde 5 bin 616 yeni seçmen oluştu. Yeni seçmenlerin çoğunun farklı illerden olduğu ortaya çıktı. Söz konusu rekor artış karakolların bulunduğu mahallelerde yaşandı.

23. Sınır Tümen Komutanlığı'nın bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi de bunlardan birisi. Daha önce 2 bin 589 seçmen sayısı bulunan mahallede, seçmen sayısı şu an 4 bin 611'e çıkmış durumda.

Söz konusu artış içerisinde yer alan 3 bin 500'ü aşkın yeni seçmenin nüfusa kayıtlı oldukları yerlerin genelde batı illeri olması da dikkat çekti.

TATİL KÖYÜNDE BİR DAİREDE 52 SEÇMEN

CHP'nin Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya, "Armutlu'nun seçmen sayısında, 987 kişilik artış oldu. 6 bin 160 nüfusu olan ilçemizde şu anda seçmen sayısı 5 bin 205'e yükselmiş durumda. Bir adreste ikamet eden kişi sayısını ise 52 olarak belirledik" açıklamasında bulunarak seçim usulsüzlüklerine tepki gösterdi.

BİR DAİREDE 1108 SEÇMEN

HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ve Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Diyarbakır'da seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tiryaki, 'Iğdır'da maksimum 108 kişinin kalabileceği Polis Evi'nde 374 kişi kaydedilmiş' ifadelerini kullanırken, Beştaş da 'Hakkari'de bir dairede 1108 seçmen kaydedilmiş' dedi.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN EVİNDE 40 SEÇMEN

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından Üsküdar Bulgurlu’da AKP’li belediye meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun evinde 40 kişinin kaydedildiği ortaya çıkarken, aynı mahallede bir başka adreste ise tek bir dairede 64 kişinin olduğu tespit edildi.