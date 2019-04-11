YSK, AKP’nin Büyükçekmece itirazını görüşmeyi erteledi

Yüksek Seçim Kurulu'nın (YSK), Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin görüşmeyi ertelediği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nın (YSK), Büyükçekmece'de seçimin iptaline dair olan görüşmeyi ertelediği belirtildi.

YSK, İstanbul ile Büyükçekmece'ye ilişkin iptal talebinin birlikte değerlendirileceğini açıkladı.

AKP, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanarak Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesini istemişti. AKP'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi de YSK tarafından reddedilmişti

YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.