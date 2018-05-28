YSK, adaylığına itiraz edilen üç profesör hakkında karar verdi

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den milletvekili adayı gösterilmesine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edildi. İtiraz reddedildi.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den milletvekili adayı gösterilmesine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edildi. İtiraz reddedildi.

Adaylığına itiraz edilen isimler şöyle: İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıra adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3’üncü bölge 9’uncu sıra adayı Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1’inci bölge 18’inci sıra adayı Prof. Dr. Yüksel Taşkın.

YSK’ye dilekçe sunan bir şahıs, üç adayın KHK’yle ihraç edilmiş olduğunu belirterek adaylıklara itiraz etti.

YSK, yurttaşın itirazını reddetti. Böylece üç ismin adaylığı kesinleşti.