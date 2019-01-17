YPG'den 'MİT' iddiası: Saldırı planlayan militanlar yakaladık

YPG'nin kontrolündeki Menbiç Askeri Meclisi, 'MİT'in emrinde yeni terör saldırıları planlayan militanlar yakaladık' açıklaması yaptı, fotoğraf paylaştı.

Suriye'nin Menbiç kentinde dün gerçekleşen saldırının ardından, YPG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi yeni saldırıları planlayan militanlar yakaladığını ileri sürdü.

Sputnik'in haberine göre, "Terörle mücadele birimlerimiz 7 militandan oluşan bir hücreyi gözaltına aldı. Bunlar Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatına katılmış muhalif grupların üyeleri. Türkiye tarafından destekleniyorlar ve Türk istihbaratının emirlerini yerine getiriyorlar" iddiasında bulunulan açıklamada, "Doğrudan Fırat Kalkanı grupları ve Türk istihbaratından aldıkları emirler uyarınca bir dizi patlama ve terör eylemlerine benzeyen eylemler planlıyorlardı" ifadeleri kullanıldı.