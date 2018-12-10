Yönetmen Tunç Başaran, Sabah'a konuştu: İsmet İnönü mağduruyum...

Sabah gazetesine röportaj veren 'ünlü' isimler arasına yönetmen Tunç Başaran da eklendi. Başaran, 'Atatürk sonrası tek parti dönemi, tek kelimeyle berbattı. İsmet İnönü mağduruyum. Tek parti dönemi, faşist bir dönemdi' dedi.

Sabah gazetesine röportaj veren "ünlü" isimler arasına Tarkan, Murtaza, Uçurtmayı Vurmasınlar gibi filmlerin yönetmeni Tunç Başaran da katıldı.

"1938 doğumlusunuz ve filme de konu olan tek parti dönemini yaşadınız. O yılların sizde bıraktığı iz ne?" sorusuna yanıt veren Başaran, "Atatürk öldüğünde 10 günlüktüm. Onunla 10 gün de olsa aynı dönemde dünyaya geldiğim için gurur duyuyorum. Atatürk sonrası tek parti dönemi, tek kelimeyle berbattı. İsmet İnönü mağduruyum. Tek parti dönemi, faşist bir dönemdi. Soldan da, sağdan da insanlar çok mağdur oldu. Sefillik içinde öldü insanlar. Karneyle ekmek alıyorduk" dedi.

"İnsanlar çok çekti. CHP hâlâ niye halkın çoğundan oy alamıyor biliyor musunuz? Tek parti döneminde yaşattıklarından dolayı. Hâlâ hafızalarda o yıllar" diyen Başaran, "İsmet İnönü, Atatürk'ün izlerini silmek için her şeyi yaptı. Atatürk, dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük liderlerden biri. Yaşadığı dönemde herkesi birleştirdi, bir araya getirdi. Bakın ilk meclise; herkesi temsil eden vekiller var. Böyle özel bir liderdi. İnönü ne yaptı? Paralardan Atatürk'ün resmini kaldırdı, devlet dairelerinden de resmini kaldırıp kendininkini koydu. 1960 darbesi öncesi yalan haberler çıkarıp halkı sokağa dökmek istediler. 'Gençler kıyma makinesinden geçirilerek öldürüldü' yalanını çıkardılar. O zaman 20'li yaşlarımın başında üniversitede okuyordum, iyi hatırlıyorum. Büyük yalanlar çıkardılar. Milleti sokağa döküp 27 Mayıs Darbesi'ne kılıf buldular. '27 Mayıs darbe değil' diyen ahmaklar var hala bunları anlamak mümkün değil. Darbeydi düpedüz" ifadelerini kullandı.