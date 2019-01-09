Yönetmen Kazım Öz'ün 15 yıla kadar hapsi istendi

Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi.
Fotoğraf, Bahoz ve Zer filmleriyle tanınan yönetmen Kazım Öz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "terör soruşturması" kapsamında 24 Kasım'da memleketi Tunceli'de gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Öz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede Kazım Öz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.