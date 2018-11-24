Yönetmen Kazım Öz gözaltına alındı

Yönetmen Kazım Öz, hakkında yakalama kararı olduğu belirtilerek Tunceli'nin Pertek ilçesinde gözaltına alındı.

“Fotoğraf”, “Bahoz” ve “Zer” filmleriyle tanınan yönetmen Kazım Öz, Tunceli’den Elazığ’a gitmek üzere Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Kazım Öz “Hakkımda arama kararı var diye Pertek çıkışında gözaltına alınıyorum” dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Öz hakkında “terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı” iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İfadesi alınmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öz’ün daha sonra Diyarbakır’a götürüldüğü, pazartesi günü savcılığa çıkarılacağı bildirildi.