Yolsuzluğun böylesi: Olmayan ete 1,5 milyon ödemişler...

31 Mart seçimlerinde CHP'nin kazandığı Samsun Atakum Belediyesi'nde AKP döneminde yaşanan ilginç bir yolsuzluk hikayesi ortaya çıktı. Belediyeye ait bir şirketin seçimden kısa süre önce 1 milyon 628 bin 625 lira ödeyerek 37,5 ton lop et alımı yaptığı belirlendi. İnceleme sonrası etlerin nakliye faturası olmadığı, bu kadar eti depolayabilecek soğuk hava deposunun da bulunmadığı belirtildi. Yapılan stok sayımında ise şirketin stoklarında hiç et bulunmadığı öğrenildi. Et alınıp alınmadığı, alındıysa ne olduğu merak konusu...

Samsun, Atakum’da 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini AKP’li İsak Taşçı’dan devralan CHP’li Cemil Deveci, belediyeye ait şirketin hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, 3 tesisin sözleşmesiz olarak belediye kasasına tek kuruş girmeden üçüncü şahıslara verilerek işletildiği tespit edilmiş, bu gelişmelerin ardından tesislere el konulmuştu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, belediyeye ait şirketin hesaplarının incelenmesi sırasında ortaya çıkan fatura başkan Cemil Deveci'yi şaşırttı. Belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat Şirketi’nin 2 Şubat- 26 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece bir firmadan toplam 37,5 ton “Lop et” alımı gerçekleştirdiği belirlendi. Şirket et alımı karşılığında firma 1 milyon 628 bin lira fatura kestiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda ilginç detaylara rastlandı. Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye sunulan raporda, “Söz konusu firmadan yapılan alışlara ilişkin nakliye bakımından nakliye faturası veya taşıma irsaliyesi bulunmadığı, şirketin söz konusu eti depolayabilecek soğuk hava deposunun bulunmadığı, 08. 04.2019 tarihinde yapılan fiili stok sayımında şirket stoklarında hiç et bulunmadığı tespit edilmiş olup 2 ay gibi kısa bir sürede 37,5 ton etin tüketilmesinin iktisadi ve teknik icaplara uygun düşmediği, şirketin söz konusu et alımlarının olduğu 01.01.2019-31.03.2019 dönemini kapsayan 3 aylık sürede tüm yemek, gıda ve benzeri satış hasılatları toplamının 1.064.197,68 TL olmasına karşın 1.628.625 TL tutarındaki etin tamamının tüketilmiş olunmasının iktisadi ve teknik icaplara uygun düşmediği tespit edilmiştir” denildi.