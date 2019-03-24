Yolcuya 'Terörist misin, cami mi tarayacaksın' diyen taksici tutuklandı

Senegalli yolcusuna 'Terörist misin cami mi tarayacaksın. Sen terörist misin. Seni polise götüreceğim?' diyen taksi şoförü Osman K., tutuklandı.

Atatürk havalimanından taksiye binen Senegalli Ousmane A., kendisine "Terörist misin camii mi tarayacaksın. Sen terörist misin. Seni polise götüreceğim?" şeklinde sözler kullanan taksi şoförün görüntüsünü kaydetti.

Bu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine taksi şoförü Osman K. hakkında soruşturma başlatıldı. Taksi şoförü Osman K., turizm polisi tarafından gözaltına alındı.

Nöbetçi hakimlik, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, Osman K.'yı "Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli hizmetten yararlanmasını engellemek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.