Yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı, 'anı' dedi...

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir havalimanında yapılan güvenlik kontrolü sırasında, yolcu bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi.

ABD Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı.

İsmi açıklanmayan bir yolcunun bagajından füze fırlatıcısı çıktı.

Yolcu, fırlatıcının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aynı şahıs orduda görevli olduğunu da açıkladı.

Havalimanı güvenlik birimlerini harekete geçiren füze fırlatıcısı, uçağın bagaj kısmına verilmek istenmişti.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden (TSA) konu ilgili yapılan açıklamada, "Texas eyaletinde ikamet eden adam, yetkililere, muvazzaf bir askeri personel olduğunu belirtmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, söz konusu kişinin uçakla oradan ayrılmasına izin verildiği de kaydedildi.