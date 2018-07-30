Yolcu otobüsünde tepki çeken uygulama: Anne ve çocuğu yolun ortasında indirdiler

Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsünde istifra eden çocuk ile annesi araçtan indirilip yol ortasında bırakıldı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Burhaniye'ye seyahat eden Arzu G.'nin (40) oğlu S.T. (8), otobüste fenalaşarak istifra etti. Bunun üzerine anne, küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise anneye bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi.

Arzu G. önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu G. ve iki çocuğunu otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Mağdur anne Arzu G., "Otobüste oğlum kusmaya başladı. Muavine, 'ben de temizliğe yardımcı olurum' dedim. Bana bir kova su getirdi, 'çocuğumun elini yüzünü yıkayayım' dedim. Çünkü çocuğum hâlâ kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Eşim beni buradan almaya gelecek. Firmadan da şikayetçiyim" diye konuştu.