Yolcu otobüsünde ateş açtı, şoför ve muavini rehin aldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sadık Z. isimli şahıs ortağını başından vurdu. Olay yerinden kaçarak otobüsle İstanbul istikametine giden şahıs Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulunca otobüs içerisinde silahla ateş ederek otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Balıkesir'de gece geç saatlerde Pamukçu ilçesinde bulunan kontrol noktasında gergin anlar yaşandı. 16 RH 635 plakalı İzmir - İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü kontrol için durdurulduğu esnada, otobüs içerisinde bulunan yolculardan Sadık Z. isimli şahıs otobüs içerisinde silahla ateş etti. Otobüsün içerisinden kaçan yolcular güvenli noktaya alındı.

Otobüs içerisindeki Sadık Z. şoförü ve muavini rehin alarak otobüsü kaçırarak Bursa istikametine devam etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler Bigadiç kavşağında otobüsü durdurdu. Otobüse zorla giren Özel Harekat Polisleri silah kullanılmadan şahsı gözaltına aldı.

Öte yandan operasyon anında İzmir - Bursa karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.