YÖK'ten Suriyeli öğrenci açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli öğrencilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamasının olmadığını, bundan sonra da olmasının mümkün olmayacağını açıkladı.

YÖK, Suriyeli öğrencilerin sınavsız şekilde üniversitelere yerleştirildiği haberlerini yalanladı.

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" denilen YÖK açıklamasında, "Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.