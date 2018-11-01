YÖK'ten akademisyenlere uyarı: Söz ve fiiller ölçülü olmalı

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın'ın istifasının ardından YÖK'ün resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlandı.

"İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandığı için tepki çeken Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın istifasının ardından YÖK'ün resmi internet sitesinde bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."