YÖK'ten akademisyenlere uyarı: Söz ve fiiller ölçülü olmalı

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın'ın istifasının ardından YÖK'ün resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlandı.
Perşembe, 01 Kasım 2018 09:43

"İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandığı için tepki çeken Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın istifasının ardından YÖK'ün resmi internet sitesinde bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Perşembe, 01 Kasım 2018 09:15
'Erdoğan'a itaat etmek farzdır, karşı çıkmak haramdır' diyen rektör istifa etti
'Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır' diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, "göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını" belirtti.

Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

 