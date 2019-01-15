YÖK'ten akademisyenlere şiddete 'tedbir': Güvenlik önlemleri artırılacak

Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Ceren Damar'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon oluşturan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite girişlerinde 'önleyici güvenlik tedbirleri'nin artırılacağını ve üniversitelerde şiddeti konu alan bilimsel çalışmaları teşvik edeceğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite yerleşkelerinin girişlerinde "önleyici güvenlik tedbirleri"nin artırılması kararı aldı.
Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet olaylarındaki artışın araştırılacağını belirten açıklamada, YÖK ve İçişleri Bakanlığı'nca kurulan "geçici ortak komisyonun" ilk toplantısında alınan kararlar paylaşıldı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında toplanan komisyondan çıkan kararlar şu şekilde:
- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,
- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,
- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması,
- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.''