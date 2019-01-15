YÖK'ten akademisyenlere şiddete 'tedbir': Güvenlik önlemleri artırılacak

Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Ceren Damar'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon oluşturan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite girişlerinde 'önleyici güvenlik tedbirleri'nin artırılacağını ve üniversitelerde şiddeti konu alan bilimsel çalışmaları teşvik edeceğini açıkladı.