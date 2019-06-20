YÖK üniversitelerde öğretmenlik kontenjanının yüzde 10 azaltıldığını açıkladı

YÖK'ün üniversite kontenjanları hakkında yaptığı açıklamaya göre üniversitelerde öğretmenlik kontenjanları yüzde 10 azaltıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde öğretmenlik kontenjanlarının yüzde 10 azaltıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi" denildi.

Öğretmenlik programlarındaki kontenjan azaltılmasına gerekçe olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç ve analizleri gösterildi.

YKS'YE GİREN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

2018 yılında YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 381 bin 412 iken 2019'da YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 oldu.

"Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 954 bin 353 iken bu yıl 983 bin 710 olmuştur. Son sınıf düzeyindeki bu artış elbette lise öğrencisi mezun sayıları ile ilgili olup tabii bir seyir izlemektedir" denilen açıklamada, "2018 YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken bu sene bu aday sayısı 374 bin 806’ya gerilemiştir" denildi.

TYT’DEN 200 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR GEÇEN YILKİ PUANLARINI KULLANABİLECEK

İlk kez bu yıl uygulanan TYT sınavında 200 puan ve üzerine alan öğrenciler geçen yılki puanını kullanabilecek.

KONTENJAN BELİRLEMELERİ ÖZEL SEKTÖRLE BİRLİKTE YAPILDI

YÖK tarafından oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu' nun görüşlerinin de alındığının bildirildiği açıklamada oluşturulan Kurul'da özel sektör temsilcilerininde bulunduğu vurgulandı.