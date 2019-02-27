YÖK tarihinde bir ilk: MİT Başkanı konferans verdi

İlk kez bir MİT Başkanı YÖK'te bir konferans verdi. Hakan Fidan'ın YÖK'te verdiği konferansa kurul üyelerinin yanısıra Türkiye'nin tüm üniversitelerinin rektörleri de katıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans vermek üzere YÖK'te akademisyenlerle bir araya geldi.

MİT Başkanı Fidan, konferans öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ile görüştü. YÖK Başkanı Saraç’ın makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından YÖK Konferans Salonu’nda MİT Başkanı Fidan tarafından verilen "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” konulu konferansa geçildi.

Oda TV'nin aktardığına göre, yükseköğretim tarihinde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye'deki bütün üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

Başkan Saraç'ın konuşmasının ardından MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan tarafından "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” konulu konferans verildi. Fidan konuşmasında; küresel gelişmelerin genel değerlendirmesinin ardından bölgesel alandaki güvenlik değerlendirmesine ve muhtemel gelişmeler ile risklere değindi.

'BİREYLERİN DEVLETLERİ TEHDİT EDEBİLDİĞİ ULUSLARARASI DÜZEN'

Fidan, konferansta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Teknolojik gelişmelerin ve imkânların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından, bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç, dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır. Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir. Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir.

Konferansın ardından YÖK Başkanı Saraç, Fidan’a, kendisinin yayına hazırladığı Mehmet Tahir'in "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eseri hediye etti. Konferansın sonunda katılımcılardan gelen sorular Fidan tarafından yanıtlandı.