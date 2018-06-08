YÖK skandalı: Marmara Üniversitesi Müzik bölümü 'sehven' kapatılmış

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün 25 Mayıs’ta YÖK tarafından kapatılmasının ardından skandal bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, YÖK tarafından alınan kapatma kararının 'yanlışlıkla' olduğu duyuruldu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün 25 Mayıs’ta YÖK tarafından kapatılmasının ardından “okulsuz” kalan müzik bölümü öğrencileri, Acıbadem Kampüsü’nün bahçesinde alınan kararı müzikleri ile protesto etmişti.

Öğrencilerin büyük tepki gösterdiği karar sonrası üniversiteden açıklama geldi.

“Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümüne mekân problemleri (fiziki koşullar) nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının durdurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilen talebimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından sehven 'kapatılması' şeklinde algılanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 18.04.2018 tarihinde bu yönde alınan karar tarafımıza bildirilmiştir" denilen açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış olan bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 16.05.2018 tarihinde aldığı bir karar ile düzeltmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.