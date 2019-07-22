'Yok mu bir pusulası olan?'

Usta çizer Sait Munzur, siyaset ve toplum yaşamında yaşanan yönsüzlüğü anlattı. Çizgiler yine sözün durduğu yerde hedefi tam onikiden vurdu.
Sait Munzur
Salı, 23 Temmuz 2019 08:48