YÖK kadro yetkisini üniversitelere devretti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), asgari kadro ve bunun iki katına kadar kadro kullanma yetkisini üniversitelere devretti.

Yükseköğretim Kurulu, kadro kullanma yetkisini üniversite yönetim kurullarına devretti. AA'nın haberine göre, YÖK bazı yetkilerinin üniversitelere devredilmesi uygulamasına bir yenisini ekledi. YÖK Yürütme Kurulu'nda alınan karar gereği üniversitelerdeki asgari kadro aktarımı artık YÖK'ün onayına ihtiyaç duyulmaksızın üniversite yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecek. Asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro kullanma yetkisi ise üniversitelerin alt bileşenlerinin uygun görüşlerinin alınması kaydıyla yine üniversite yönetimlerine devredildi.