YÖK ile İçişleri Bakanlığı ortak komisyon kuruyor

YÖK'ten yapılan açıklamada üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet konusunda İçişleri Bakanlığı'yla ortak bir çalışma grubu kurulacağı açıklandı. Buna göre 'kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirler' alınacağı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek bakanlıktan destek istedi. Görüşmede YÖK ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığı bildirildi.

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çankaya Üniversitesi’nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine YÖK Başkanlığı, bunların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

'KAMPÜSLERDE ÖNLEYİCİ TEDBİR'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. Görüşme sonunda İçişleri Bakanlığı’nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması kararlaştırıldı.

Bu ortak çalışma grubunun, "üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçireceği" ifade edildi.

Kurulacak bu çalışma grubunun önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacağı, alınacak tedbirlere ilişkin tekliflerin İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı’na sunulduktan sonra uygulanacağı bildirildi.

