YÖK diploma 'ihracatında' kotayı kaldırdı

YÖK, üniversitelerin yurt dışından kabul ettiği öğrencilerin oranı ile ilgili sınırlamayı kaldırdı. ÜKD Başkanı Prof. Dr. Özgür Aydın ve soL yazarı eğitim bilimci Prof. Dr. Rıfat Okçabol, kararı soL'a değerlendirdi.

YÖK, üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırırken, Üniversite Katılımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Aydın ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan soL yazarı Prof. Dr. Rıfat Okçabol, kararı soL'a değerlendirdi.

'TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE AYRI SINIF OLANAĞI'

Konuyu soL'a değerlendiren Üniversite Katılımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Aydın, daha önce de –özellikle de 2019 yılının başlarında- böylesi bir talebin vakıf üniversiteleri tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı.

"Vakıf üniversiteleri kontenjan sınırlamasının kaldırılmasıyla Türkiye’ye 500 bin yabancı öğrenci gelebileceğini belirtmişlerdi. Son yıllarda ulusal öğrenci kontenjanlarını doldurmakta güçlük çeken vakıf üniversiteleri için kontenjanların kaldırılması yaklaşan krizde önemli bir kaynak sağlayacak. Aslında bütün mesele bununla ilgili gibi görünüyor" diyen Aydın, "Aslında tüm programlara 'yabancı müşteriler' sağlamak gibi amaçları olsa da asıl istekleri tıp ve diş hekimliği gibi programlara getirilen kotaların kaldırılmasına yönelikti. Şimdi yeni getirilen düzenlemeyle tıp ve diş hekimliği gibi programlara bazı kısıtlamalar getirilse de artık üniversiteler yabancı öğrenciler için ayrı bir sınıf açabilecekler. Tüm bunlar ülkemizde yüksek öğretimdeki piyasalaşmanın geldiği noktayı açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA SATIŞI...

Aydın, vakıf üniversitelerinin yabancı öğrencilere diploma sattığına yönelik iddiaların bu düzenlemeyle birlikte daha fazla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorumuza ise, "Elbette, bu tür piyasalaşma hamleleri buna benzer usulsüzlükleri de artıracaktır. Aslına bakarsanız, 'ayrı sınıf açma' düşüncesinin kendisi bile bizzat 'diploma satma' işinin resmileşmesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.

'EĞİTİM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR'

Konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan bir diğer isim olan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Rıfat Okçabol, "Esasında üniversitede yabancı öğrenci olması kültürel bir farklılık ve renk olarak katkı konusu olabilir. 2015 yılına ait yabancı öğrencilerin verilerine göz gezdirdiğinizde ise gelen yabancı öğrencilerin yüzde 95'inin dini pratiği yüksek bir öğrenci profilinde olacağı görülüyor" dedi.

Şu anda zaten var olan kontenjanların, akademik kadro sayısına göre oldukça yüksek olduğunu belirten Okçabol, bu barajın kaldırılmasının eğitim kalitesinin de iyice düşmesine neden olabileceğine vurgu yaptı.

Kontenjan artışının bir diğer önemli yönünün YÖK'ün kazanacağı para olduğuna dikkat çeken Okçabol, "İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerden gelen öğrenci sayısı yüksek olsaydı sadece para için yapıldı diye düşünülebilirdi ancak durum tam olarak böyle değil. Afganistan, Türkmenistan ve diğer müslüman ülkelerden, dini pratiği yüksek olan kesimlerin geleceği görülüyor. Yani üniversitede beklediğimiz laik ve bilimsel havanın da karşısında bir atmosfer olacaktır. Bu öğrencilerin getireceği kültürel transfer laik ve bilimsel eğitim karşıtı olacaktır" diye konuştu.