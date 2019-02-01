YÖK: Bazı yabancı üniversiteler şube açıp mezun vermiş

YÖK’ten yapılan açıklamada kurula yapılan ihbarlardan, Ortadoğu ve Balkan merkezli bazı üniversitelerin Türkiye’de gayrı resmi olarak şube açtığı ve mezunlar verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ortadoğu ve Balkan ülkeleri merkezli bazı üniversiteler adına Türkiye'de gayrı resmi olarak çeşitli illerde "sözde şubeler" kurulduğunu açıkladı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa gibi şehirlerde “üniversite kampüsü” ya da “şubesi” adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı belirtildi.

Kurula yapılan başvuru ve ihbarlardan bu şubelerin mezunlar verdiğinin de anlaşıldığı belirtilen açıklamada, bu merkezlerden alınan diplomaların geçersiz olduğu vurgulandı.

YÖK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurtdışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşıldı. Asıl merkezleri Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ‘üniversite kampüsü’ ya da ‘şubesi’ adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edildi. Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur.”