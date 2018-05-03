YÖK Başkanı üniversitelerin bölünmesi ‘özerklik getirecek’ diye savundu

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye'nin üniversitelerin bölünmesini içeren tasarının 'daha özerk bir sistem' getireceğini savundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesini içeren düzenlemenin yaklaşık 10 yıldır kurullarda tartışıldığını ileri sürdü, düzenlemenin "daha özerk bir sistem" getireceğini savundu.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçen tasarıyla İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, Erciyes, Mersin, Sütçü İmam, Sakarya, Anadolu, Isparta Süleyman Demirel, Afyon Kocatepe, İnönü ve Karadeniz Teknik olmak üzere 13 üniversitenin bölünmesi, yedi yeni üniversitenin kurulması planlanıyor.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin yaklaşık 10 yıldır tartışıldığını ileri sürdü. Üç rektörlük döneminde konunun gündemde olduğunu söyleyen Saraç, “Kurullarda zaman zaman meselenin irdelendiğini herkes bilir. Demek ki yeni bir durum değil” dedi. Saraç “Akreditasyonları iptal ettireceği söyleniyor. Halbuki akreditasyonlar üniversiteye değil programlara veya birimlere veriliyor” diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN BEKLENTİSİNİ SAĞLAMALIYIZ'

Saraç şunları kaydetti:

“İstanbul Üniversitesi aslında ikiye ayrılıyor olsa da bu yeni durumun yeniden organize olma olarak nitelendirilebileceği alt normlarda düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Yani ayrı iki tüzel/hükmi kişiliğe sahip bu iki yapının akademik faaliyetlerde birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan ve pek çok mesele ve kararın kendi süreçlerinde başlayıp biteceği yeni bir sistem düşünüyoruz. Böyle yeni bir model gerçekleştirildiği takdirde, bunun güçlü bir sinerji yaratacağını umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Üniversitesi’nin yeniden organizasyonundan beklediği kalite çıktısının artması ve kalite çıtasının yükselmesi beklentisini bu iki üniversiteye vereceğimiz yeni imkânlarla behemehal sağlamalıyız. Diğer bir ifade ile bu yeni durum İstanbul Üniversitesi için daha özerk bir sistemi de beraberinde getirecek. Her iki üniversitenin kendi arasında akademik konulardaki ‘bir oluşu’ bu iki üniversitenin araştırma özelliğini daha öne çıkacak. Dolayısıyla bu değişim aslında her iki üniversite için akademik konularda ve alanlarda, disiplinler arası çalışmalarda birlikte yönetişim sergileyebilecekleri daha özerk bir sistemi de peşi sıra getirecek. Karar alma süreçlerinde diğer üniversitelere nispeten daha fazla karar alma yetkisinin bulunacağı bir model, bu imkân şimdilik İstanbul üniversitelerine mahsus olacak ve neticeleri izlenecek.”