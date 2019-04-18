YÖK Başkanı Saraç'tan 'üniversite sınavı' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak' dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik zemininde, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı. Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok" diyen Saraç, "Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak. Süre de aslında ayırt edici bir unsur, sınavın bir parçası. Sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım" ifadelerini kullandı.