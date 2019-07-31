Yoğun bakımdan yeni çıkan Büyükanıt’a çağrı: AKP döneminin en kritik olaylarından biriydi...

Yoğun bakımdan çıkan eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a eski CHP'li vekilden Dolmabahçe görüşmesinin içeriğini açıklama çağrısı geldi.
Çarşamba, 31 Temmuz 2019 07:38

Yoğun bakımdan çıkan eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a, eski CHP'li vekil Atilla Kart'tan Erdoğan'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesinin içeriğini açıklama çağrısı geldi.

“Yaşar Büyükanıt'a öncelikle sağlık dileklerimi iletiyorum” diyen Kart, “4 Mayıs 2007 görüşmesi, AKP döneminin ‘en kritik’ olaylarından biridir. Yakın tarihimizi şekillendiren bu görüşmenin içeriği hakkında kamuoyunu bilgilendirmenin, tarihi bir sorumluluk olduğunu halkımızın takdirlerine sunuyorum” ifadesini kullandı.

Erdoğan görüşmeye ilişkin “Benimle birlikte  mezara kadar gidecek” demişti.

 

 