YKY Nâzım'ın romanının sansürlü halini satmayı sürdürüyor

Yapı Kredi Yayınları, Nâzım Hikmet'in "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" romanının sansürlü halini kitabevlerine vermeyi sürdürüyor.

Yapı Kredi Yayınları, Nâzım Hikmet'in Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim romanını 21. baskısına dek sansürlü olarak yayımlamıştı.

YKY'nin Nâzım'a sansürü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin müdahalesiyle sonlanmıştı.

Roman 22. baskıdan itibaren sansürsüz basılmasına karşın, YKY romanın sansürlü halini kitabevlerine satmaya devam ediyor.

SANSÜRLÜ VE SANSÜRSÜZ AYNI GÖNDERİMDE!

Bu durumun son örneği, İstanbul,vKaraköy'deki Mimarlık Vakfı Kitabevi'nde görüldü. Mimarlık Kitabevi'ni ziyaret eden Nâzım okurları, Nâzım'ın romanının 21. ve 23. baskılarını rafta birarada görmeleri üzerine, kitabevi çalışanlarından bu duruma ilişkin bilgi aldılar.

Kitabevi çalışanları, okurlara Nâzım'ın romanının kitabevinde tükenmesi üzerine romanı talep ettiklerini, sansürlü 21. baskı ile sansürsüz 23. baskının kendilerine aynı gönderimde, birlikte iletildiğini belirttiler.