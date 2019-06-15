YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak

YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün yapıldı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. Sınav için kapılar kapatıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazken, adayların aileleri ulaşım sorunu nedeniyle tepki gösterdi. Bir aday ise sınav sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk oturumu bugün yapıldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için bugün sabah yapılan sınava 2,5 milyon aday girdi.

ULAŞIM SORUNUNA TEPKİ

Bu yıl da sınavın başlangıç saati olan 10.15’e 15 dakika kala okul binalarının kapıları kapatıldı. Bir dakika geç gelen adaylar sınavların yapıldığı binalara alınmazken adaylar ve aileleri ulaşım sorunu nedeniyle tepki gösterdi.

'SINAVIN YAPILDIĞI OKUL DAĞ BAŞINDA'

Zonguldak’ta yapılan sınavda adaylar okulun merkezden uzak olması nedeniyle ulaşımda sorun yaşadıklarını belirtti.

Bir aday yakını olan İsmail Yılmaz "Dağ başındaki okulu milli eğitim müdürlüğü hiç etrafına bakmadan yazarsa çocuklar da böyle mağdur olur. Şehir merkezine yakın bir sürü okul var. Ulaşımı kolay olan. Ben buraya çok yakın olduğum halde okulu bulamadım. Yol çalışmaları var, okullar kapalı. Çocuklarımızın geleceğinin tayin edileceği üniversite sınavının yapılacağı okul dağ başında" diyerek tepki gösterdi.

BİR ADAY SINAV SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sınavda bir aday da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu'na sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.

İKİNCİ OTURUM AYT YARIN

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın yapılacak. Yarın saat 10.15’te yapılacak sınavda adaylara 180 dakika süre tanınacak.

AYT'DE KAÇ SORU SORULACAK?

AYT’de “Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.

AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak.

Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT SAAT KAÇTA?

YKS 2019’un üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın saat 15.45’te yapılacak.

SONUÇLAR 18 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz’da ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM’nin açıklayacağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.