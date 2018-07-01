YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 YKS sonuçları, ÖSYM takviminde bir değişiklik yaşanmaması durumuda 31 Temmuz'da açıklanacak.

Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversiteye geçiş sınavlarının ikinci oturumu bugün yapılıyor.

Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrilecekken, sınavın ertelenmesi ile birlikte ÖSYM'nin takviminde kaymanın olabileceği düşünülüyordu fakat geçmiş olduğumuz günlerde ÖSYM konuyla ilgili açıklama yaparak, YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de değişiklik yapılmadığını duyurmuştu.

Buna göre adaylar 2018 YKS sonuçlarını 31 Temmuz 2018 tarihi itibari ile öğrenebilecekler.