YKS istatistikleri açıklandı: Sosyal Bilimler'de 6, Matematik'te 5, Fen'de 2 doğru ortalaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayların, Temel Yeterlilik Testi ortalamları açıklandı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

"Türk Dili ve Edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, Tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, Coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, Tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, Coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, Felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, Matematik 40 soruda ortalama 3,923, Fizik 14 soruda 0,467 ortalama, Kimya 13 soruda 1,109 ortalama, Biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."