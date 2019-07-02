Yine tarikat yurdu, yine yangın!

Adana Aladağ’daki Süleymancılar tarikatına ait öğrenci yurdunda 12 kişinin öldüğü yangının ardından bu kez de Aydın’ın Efeler İlçesinde Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin yurdunda yangın çıktı. Göz yumulan ve hakkında hiçbir işlem yapılmayan yurttaki yangında şans eseri ölü ve yaralı yok.

Aydın'da Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yangın çıktı.

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Dernek Başkanı Emin Korkut, yangına ilişkin “Buradaki öğrenci velilerine kiraya verdik. Tabi ki biz olayın vâkıfı değiliz. Ben de şimdi geldim. Allah’a şükür can kaybımız yok. Araştırması yapılacak ne olduğu sonra ortaya çıkacak. Klima motorundan çıktığı söyleniyor yangının. Burası LGS, küçük öğrenciler ve köylerdeki çocukların barındığı nokta oldu" açıklamasında bulundu.

Çevredeki vatandaşların beyanına göre yaklaşık 10 yıldır faaliyette olduğu öğrenilen öğrenci yurdunun işletme ruhsatının olmadığı iddia edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, tabelası olmayan yurttan yangın esnasında tahliye edilen öğrencilerin bir anda kayıplara karışması akıllarda soru işareti bıraktı.

Hatırlanacağı üzere, Adana’nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2017 tarihinde ‘Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmiş, 24 öğrenci ise yaralanmıştı.