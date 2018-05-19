Yine Kuran kursu, yine çocuk istismarı: Sanığa 8 yıl 4 ay hapis

İstanbul Bahçelievler’de bulunan yatılı bir Kuran kursunda görevli hizmetli, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan yatılı bir Kuran kursunda görevli hizmetli, 11 yaşındaki erkek çocuğuna "cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görevlinin suçlamaları kabul etmediği, cinsel istismara uğrayan çocuğun ise, “Herkes namaz kılmak için mescide indi. Ben nöbetçi olduğum için yerimde kaldım. Yan odada olan İlhan İ. beni yanına çağırdı, bir şey söyleyeceğim dedi. Beni ‘hafızlığın yanar’ diye korkutuyordu ve kursta ne zaman yalnız görse cinsel tacizleri devam ediyordu. Kurs tatil olunca mesaj ile beni dışarıya çağırmaya başladı. Annem gördü. Kötü niyetli biri olduğunu anladı ” ifadelerini kullandı.

Tacizi, çocuğun annesinin mesajlarla ortaya çıkardığı, sanık İlhan İ.'nin "15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar" suçunu birden fazla işlediği için 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.